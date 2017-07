Il nuovo picchiaduro di Akira si mostra in 50 minuti di gameplay

Durante l', manifestazione videoludica interamente dedicata al genere picchiaduro, lo sviluppatoreè tornato a mostrare il suo nuovo titolo ad oggi ancora sprovvisto di nome.

Nella metà degli anni '90, Akira portò il franchise di Street Fighter nella terza dimensione con il titolo arcade Street Fighter EX. Sebbene il gameplay restasse bidimensionale, fu la prima volta che Ryu, Ken e compagni ricevettero il "trattamento poligonale", e l'apprezzamento da parte della critica portò inoltre ad una conversione home console per PlayStation.

I 50 minuti di gameplay pubblicati quest'oggi offrono una panoramica sul sistema chiamato "Gougi", che permette ai giocatori di modificare le abilità del personaggio selezionato per meglio adattarlo al proprio stile di combattimento. Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che il picchiaduro è previsto per il 2018 in esclusiva su PlayStation 4.