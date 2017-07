Lo studio giapponese(noto per la serie) ha annunciato che il suo prossimo progetto uscirà su PlayStation 4 nel corso del 2018 in contemporanea mondiale. Al momento il gioco è conosciuto come "", il titolo ufficiale non è stato ancora rivelato.

Gli sviluppatori hanno in programma di lanciare una beta alla fine del 2017, l'accesso alla fase di test sarà riservato ai preordoni in Giappone mentre non sono ancora stati svelati i bonus preorder per le altre regioni. Per l'occasione, Arika ha pubblicato un nuovo trailer che svela due personaggi (Skullomania e Darun) i quali si aggiungono ai giù annunciati Kairi, Shirase e Garuda.