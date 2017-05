Il nuovo spot per PS4 offre uno sguardo alla modalità VR di Gran Turismo Sport

Il nuovo spot per PlayStation pubblicato da Sony Interactive Entertainment ci offre uno scorcio della modalità VR di Gran Turismo Sport, racing di Polyphony Digital che uscirà il 29 dicembre in esclusiva per le console PlayStation 4.

Il video, facente parte della serie Find Your Moment di Sony, omaggia la prima console PlayStation, mostrando i due protagonisti dapprima bambini (1997) e poi adulti (2017). Nella porzione che mostra il gameplay in VR di Gran Turismo Sport è presente ancora una volta la Porsche 911 GT3 RS, vettura già mostrata in un video in 4K a 60fps. La scorsa settimana la storica serie racing ha festeggiato il suo 19 anniversario per l'Europa, e il suo primo capitolo detiene il record di gioco più venduto per l'originale PlayStation.