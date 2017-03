Il nuovo Star Wars di Visceral verrà mostrato ad Aprile?

A quanto pare il nuovodipotrebbe essere mostrato per la prima volta ad Aprile, in occasione dell'evento. L'indiscrezione arriva dadi Cinelinx, che in passato aveva anticipato l'esistenza del DLCdi

Al momento sappiamo molto poco sul nuovo Star Wars sviluppato da Visceral Games: la scorsa Estate sono emersi i primi artwork del progetto, mentre negli ultimi mesi del 2016 Amy Henning (ex membro di Naughty Dog) ha svelato qualche dettaglio sui contenuti, sottolineando che il gioco non sarà una semplice copia di Uncharted in termini di meccaniche e ritmo. A questo punto non rimane che aspettare l'evento Star Wars Celebration, previsto dal 13 al 16 Aprile, occasione in cui potrebbe arrivare il primo trailer del nuovo Star Wars di Visceral Games.

