Il nuovo trailer di Dragon Quest Heroes 2 ci presenta Desdemona e Cesar

In vista dell'uscita occidentale dista pubblicando una serie di trailer incentrati sui personaggi principali del gioco, per presentarli al pubblico e mostrare le loro caratteristiche speciali. Il filmato di oggi è dedicato in particolare a Cesar e Desdemona.

Lasciandovi alla visione del filmato, che potete trovare riportato in calce alla notizia, ricordiamo che Dragon Quest Heroes 2 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 25 aprile su PC e dal 28 su PS4. Segnaliamo inoltre che sarà presto disponibile una demo gratuita del gioco scaricabile dal PSN, della quale potete guardare un video gameplay a questo link.