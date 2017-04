Il nuovo trailer di Dragon Quest Heroes 2 ci presenta Meena e Maya

Continua la serie di filmati con la qualesta presentando al pubblico i personaggi di, in vista dell'uscita del gioco in Europa. Il filmato di oggi, in particolare, è dedicato a Meena e Maya, e mostra le loro abilità speciali in battaglia, accennando dettagli alla loro storia.

Potete trovare il nuovo trailer riportato in apertura, lasciandovi alla visione segnaliamo che Dragon Quest Heroes II sarà disponibile a partire dal prossimo 25 aprile su Steam, mentre arriverà su PS4 il 28 aprile. Segnaliamo inoltre che è attualmente disponibile una demo gratuita del gioco per PlayStation 4 scaricabile tramite il PlayStation Store. Nella demo, i giocatori potranno scegliere un personaggio tra Lasaar, Theresa, Carver o Maribel e provare le meccaniche del titolo prima della sua uscita.