Il nuovo trailer di Final Fantasy XII The Zodiac Age è incentrato su trama e gameplay

La scorsa settimana,ha pubblicato, oggi il publisher ha invece reso disponibile un trailer incentrato sulla trama del gioco e sulle meccaniche di gameplay.

Final Fantasy XII The Zodiac Age è l'edizione rimasterizzata di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, titolo uscito su PlayStation 2 nel 2007, esclusivamente in Giappone. La riedizione del gioco sarà disponibile dal prossimo 11 luglio in Europa, in esclusiva su PlayStation 4.

Oltre all'edizione standard, nei negozi faranno la loro comparsa anche due edizioni speciali da collezione che includono vari contenuti bonus, tra cui un set di busti dei Giudici Magistri, colonna sonora, sei carte esclusive e custodia Steelbook.