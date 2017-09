Dopo il trailer di ieri dedicato aiha pubblicato un nuovo video diincentrato sul, enorme creatura solitaria già apparsa nella demo mostrata all'E3 di Los Angeles.

Il Fire Troll è una creatura mastodontica che utilizza intere rocce come armi, grazie ala sua forza fisica questo gigantesco mostro è in grado di causare molti danni all'ambiente circostante e a chiunque si presenti sul suo cammino. Ricordiamo che God of War sarà disponibile nel corso del 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, la data di lancio non è ancora stata comunicata.