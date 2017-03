Il nuovo trailer di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD Remix mostra la fluidità delle battaglie

ha da poco pubblicato un nuovo gameplay trailer per la raccolta, in uscita a fine mese su PS4. Il filmato è in particolare incentrato sulla fluidità delle battaglie e include scene tratte da

Potete trovare il filmato, della durata di circa due minuti, riportato in apertura. Segnaliamo inoltre che il portale AllGamesDelta ha voluto testare i tempi di caricamento del gioco su PS3 e su PS4, pubblicando un breve filmato dimostrativo su Twitter, che potete trovare in calce alla notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD Remix sarà disponibile su PS4 a partire dal prossimo 31 marzo. La raccolta includerà i seguenti titoli: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmato), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded (filmato).