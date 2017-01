Il nuovo trailer di Nioh racconta la storica battaglia di Sekigahara

Manca ormai poco all'uscita diin Europa econtinua ad alimentare l'attesa dei fan pubblicando nuovi trailer inerenti al gioco. Il filmato di oggi è in particolar modo incentrato sulla battaglia storica di Sekigahara, che viene ripresa anche nella trama del gioco.

La battaglia coinvolse i due samurai Mitsunari Ishida e Ieyasu Tokugawa, che giocano un ruolo importante nella storia principale di Nioh. Lasciandovi alla visione del filmato che potete trovare in apertura, ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 8 febbraio in Europa, in esclusiva su PlayStation 4.