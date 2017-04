Il nuovo trailer di Tekken 7 introduce le modalità di gioco

ha pubblicato un nuovo trailer diche introduce le varie modalità di gioco, che includono lo Story Mode (denominato The Mishima Saga), modalità online, personalizzazione dei personaggi e modalità gallery.

Il filmato, inoltre, permette di dare uno sguardo al combat system e alle principali mosse e abilità dei personaggi del roster. Ricordiamo che Tekken 7 arriverà in Europa il 2 giugno nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam), in edizione Standard e nella ben più ricca Collector's Edition, che include vari bonus digitali e fisici, tra cui una statuina di Kazuya alta circa 30 centimetri.