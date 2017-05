Il nuovo trailer di The Surge mostra i combattimenti e l'ambientazione del gioco

uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 maggio, per festeggiare l'imminente lancio del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer, dove il team di sviluppo spiega l'origine del creato il cruento sistema di combattimento e dell’ambientazione fantascientifica che caratterizza il gioco.

Immergiti nel mondo industrializzato di un futuro prossimo, afflitto da problemi di devastazione ambientale, corporativismo e di un uso improprio della tecnologia odierna. Prendi il controllo di Warren e del suo esoscheletro, esplora ambientazioni ricche di dettagli e piene di segreti mentre ti inoltri nel complesso devastato della società tecnologica CREO – Il tutto dovendo affrontare robot fuori controllo ed ex-dipendenti ormai impazziti a causa del loro impianto cranico malfunzionante.

Sfrutta il sistema di puntamento agli arti per identificare i punti deboli dei tuoi nemici – ma attenzione: come ha detto Thorsten Lange di Deck13, “è una regola che vale anche per i nemici”. Anche il posizionamento è di estrema importanza, poiché un singolo passo falso potrebbe decretare la tua morte. Warren non è il classico “supereroe potentissimo”, e le animazioni di combattimento sono estremamente credibili grazie all’esteso utilizzo del motion capture con appositi stuntman, dando al combattimento una sensazione realistica di pesantezza che lo rende estremamente soddisfacente.