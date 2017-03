Il nuovo video diario di sviluppo di Shenmue 3 è incentrato sui QTE

ha pubblicato oggi un nuovo video diario di sviluppo incentrato sul playtest dei Quick Time Event: il filmato mostra non solo il funzionamento (provvisorio) dei QTE ma anche un breve meeting tra gli sviluppatori e, durante il quale team e producer si scambiano informazioni e dettagli su questo aspetto della produzione.

Shenmue III è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PC, con un post sul blog ufficiale del gioco, Yu Suzuki si è scusato per la mancanza di aggiornamenti ed ha assicurato che da adesso in poi lo studio provvederà a pubblicare nuovi diari di sviluppo a cadenza mensile.