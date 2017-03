Il nuovo video di Prey ci presenta il sistema Neuromod

ha pubblicato oggi un nuovo video per l'attesissimo, per mostrare ai giocatori le potenzialità dei modificatori neurali, o meglio, i Neuromod, un sistema che permette agli esseri umani di migliorare le proprie abilità e capacità, e di apprenderne di nuove.

Si tratta del terzo e ultimo video di una serie dedicata ai poteri ottenibili dal protagonista del gioco. La descrizione del video recita:

"Per quanto i miglioramenti ai modificatori neurali (o "neuromod), tra cui annoveriamo la riduzione dei punti di inserzione degli aghi che penetrano nel bulbo oculare, siano importanti, la vera innovazione consiste nel loro effetto: l’alterazione della rete neurale è estremamente profonda. Non si tratta solo di migliorare un'abilità umana esistente, come la velocità, la capacità di calcolo o la forza, ma anche di acquisire abilità uniche apprese dai temibili alieni Typhon a bordo di Talos I."

Potete trovare il filmato riportato in apertura, lasciandovi alla visione, ricordiamo che Prey sarà disponibile dal prossimo 5 maggio, su PS4, Xbox One e PC.