Il padre di Xbox commenta la cancellazione di Scalebound

Durante un'intervista pubblicata su ticgn.com , il fondatore diha commentato la cancellazione di, esprimendo il proprio punto di vista sulla difficile decisione presa da. Con l'occasione è stata spesa anche qualche parola di elogio per

Ammettendo la propria ammirazione per le premesse di Scalebound, lo storico fondatore di Xbox ha così commentato la cancellazione del titolo: "Se Scalebound non avesse rispettato le aspettative promesse, allora la credibilità di Phil Specer avrebbe subito un duro colpo. La credibilità di Phil come capo di Xbox andava preservata, per non compromettere la fiducia negli altri progetti come Killer Instinct e Cuphead.", dichiara Seamus Blackley, per poi aggiungere, a proposito di Horizon Zero Dawn, le seguenti parole: "Voglio vedere le grandi release. È stata una scommessa da 100 milioni di dollari, una partita che Sony ha vinto consegnando ai fan un prodotto di alto profilo."

Siete d'accordo con le conclusioni di Blackley? Vi ricordiamo che la cancellazione di Scalebound è stata commentata anche dallo stesso Phil Spencer, da Platinum Games e da Michael Pachter. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.