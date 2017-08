Il Playstation Plus annuale vale 15 mesi acquistandolo entro il 29 Agosto

ha lanciato una nuova promozione sulper quanto riguarda il: solo fino al 29 Agosto, acquistando l'abbonamento annuale si ottengono 15 mesi di sottoscrizione al servizio anziché 12, con tre mesi aggiuntivi inclusi gratuitamente nel costo attuale di €49,99.

Un'opportunità decisamente interessante, considerando che l'abbonamento annuale al Playstation Plus aumenterà di prezzo a partire dal 31 Agosto (passando da 49,99 euro a 59,99 euro). Approfittando dell'offerta attualmente in corso, quindi, è possibile acquistare ben 15 mesi di abbonamento al servizio con una spesa di 49,99 euro.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla sito ufficiale del Playstation Plus. Un'ottima occasione per prolungare l'abbonamento?