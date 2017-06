Nei giorni scorsi, unha fatto la sua comparsa a Los Angeles in una versione non ancora completa, nelle scorse ore i lavori sono terminati e il cartellone promozionale è finalmente pronto.

God of War sarà presente all'E3 di Los Angeles, con ogni probabilità Sony Santa Monica mostrerà una sequenza di gameplay e svelerà la data di uscita del gioco. Secondo vari rumor, il titolo uscirà a settembre mentre altri rivenditori (e il doppiatore di Kratos) parlano del 2018 come finestra di lancio. Non ci resta che attendere la conferenza E3 di Sony (in programma martedì 13 giugno alle 03:00) per saperne di più.