Il presidente di Nintendo commenta la line-up di Switch

(presidente di) ha risposto alle domande e alle critiche relative alla line-up didurante l'ultimo incontro finanziario con gli azionisti della compagnia.

La filosofia di Nintendo è quella di fornire giochi a cadenza regolare per tutto l'anno, senza lunghe attese tra una pubblicazione e l'altra: "Molti pensano che la line-up di lancio sia debole, ma il nostro obiettivo è quello di fornire nuovi giochi regolarmente, senza attese troppo lunghe. Per questo motivo Mario Kart 8 Deluxe e Arms arriveranno in primavera mentre Splatoon 2 uscirà in estate. A fine anno avremo invece Super Mario Odyssey, senza dimenticare i prodotti delle terze parti."

Il presidente di Nintendo sembra essere molto soddisfatto di Splatoon 2: "Si tratta di un gioco pensato per esaltare la filosofia alla base di Switch. Splatoon 2 offre la chat vocale via smartphone e la possibilità di divertirsi in locale con otto giocatori."