Il Presidente di Nintendo parla della VR e del prezzo di Switch

Durante un'intervista pubblicata su asahi.com , il Presidente diha commentato le critiche al prezzo die ha confermato che la compagnia nutre un certo interesse verso la Realtà Virtuale.

Parlando del prezzo di Nintendo Switch, Kimishima ha puntualizzato che non bisognerebbe confrontarlo con quello delle altre console, visto che le caratteristiche offerte dalla macchina sono abbastanza diverse da quelle proposte dalla concorrenza. Inoltre la compagnia è intenzionata a ridurre i costi di produzione, con l'obiettivo di applicare un price-drop in futuro. Il Presidente ha confermato che Nintendo è molto interessata alla Realtà Virtuale, ma prima di applicarsi sulla tecnologia preferisce aspettare che alcuni problemi come il motion sickness vengano risolti, e che sul versante software si riesca a creare qualcosa che possa sfruttare con intelligenza la VR.

