Il presidente di The Pokemon Company non credeva nel successo di Switch

, presidente di, è stato intervistato da Bloomberg e in questa occasione ha dichiarato come fosse inizialmente molto scettico riguardo il successo commerciale di

Queste le parole di Ishihara: "Inizialmente non credevo che Switch potesse riscuotere successo. Dissi a Nintendo che nell'epoca degli smartphone, nessuno desiderasse in realtà girare con una console. Mi sbagliavo, e sono contento di questo. Ho capito che il software è la chiave per il successo."

Ishihara continua poi parlando brevemente di Pokemon per Switch: "La nuova console potrebbe permetterci di creare gochi più profondi, pr noi Switch è una piattaforma importante. Attualmente i nostri giochi sono pensati per sfruttare schermi da pochi pollici ma su un televisore i nuovi titoli Pokemon potrebbero essere molto diversi a livllo grafico e sonoro."

Pokemon Ultrasole e Ultraluna arriveranno su Nintendo 3DS il prossimo 17 novembre mentre Pokemon per Switch è ancora privo di una finestra di lancio.