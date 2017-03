Il primo capitolo di Starcraft verrà reso gratuito da Blizzard

Dopo l'annuncio diha deciso di omaggiare il primo capitolo della serie rilasciandolo gratuitamente al pubblico, dopo avergli apportato una serie di aggiornamenti. Un'ottima occasione per recuperare un classico degli strategici in tempo reale per

La compagnia sta aggiornando StarCraft: Brood War alla versione 1.18, includendo nuove feature, la possibilità di personalizzare i comandi, una modalità spettatore e correggendo una serie di bug. Oltre alla versione 1.18 di StarCraft: Brood War, che tra le altre cose introduce un nuovo sistema anti-cheat, anche la StarCraft Anthology sarà disponibile per il download gratuito. Coglierete l'iniziativa di Blizzard per recuperare questo pezzo di storia degli RTS su PC?

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.