Il primo Dragon Quest offerto come bonus a coloro che termineranno DQ XI

I primi giocatori giapponesi che hanno terminatohanno ricevuto un gradito bonus, ovvero la versione originale di, scaricabile gratuitamente in formato digitale su PlayStation 4 e Nintendo 3DS.

Portando a termine Dragon Quest XI In Search of Departed Time sarà possibile ricevere il primo episodio della serie, scaricabile semplicemente utilizzando il codice che apparirà alla fine dei titoli di coda. Dragon Quest Free Version (questo il nome del gioco) include anche una serie di Trofei su PS4, come segnalato dal sito ExoPhase.

Al momento non è chiaro se Dragon Quest verrà pubblicato anche in versione standalone su PlayStation Store e Nintendo eShop, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age arriverà in Occidente nel 2018 su piattaforme non ancora specificate.