Il primo livello dell'originale Tomb Raider è ora giocabile via browser

Come segnalato da DSOGaming, il progettoè adesso online: il primo livello dell'originale(uscito nel 1996 su PC, PlayStation e SEGA Saturn) è ora giocabile via browser, in prima o terza persona.

Si tratta di un progetto amatoriale portato avanti nel tempo libero da un solo sviluppatore, il quale ha deciso di fornire solamente il primo livello per evitare problemi legali con il publisher.

Allo stato attuale, Square-Enix non si pronunciata riguardo l'esistenza di Open Lara ma è probabile che non passi troppo tempo prima che la società chieda l'interruzione dei lavori. L'autore si è detto disponibile a venire incontro alle richieste della compagnia qualora venisse contattato dai legali della stessa, nel frattempo potete provare Open Lara cliccando qui.