Scomparso da anni dagli store digitali a causa di problemi sui diritti del franchise, il primoè tornato ora nuovamente disponibile in esclusiva (probabilmente temporale) su, il marketplace di CD Projekt.

Mafia (uscito originariamente nel 2002) è in vendita su GOG al prezzo di 9.99 euro in versione ottimizzata per funzionare senza problemi con i moderni sistemi operativi e con le configurazioni attuali. Il gioco presenta testi e audio unicamente in lingua inglese, con l'acquisto si otterranno anche due bonus, ovvero il manuale in PDF e la mappa.

L'ultimo capitolo della serie, Mafia III, è stato pubblicato a ottobre 2016 su PC, Xbox One e PlayStation 4.