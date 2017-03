Il primo trailer di Star Wars Battlefront 2 arriverà il 15 aprile

Sappiamo ormai da mesi chesono al lavoro su, anche se fino a questo momento non abbiamo avuto ancora modo di vedere il gioco all'opera. Fortunatamente, non dovremo attendere ancora a lungo.

Electronic Arts ha infatti annunciato che rivelerà il primo trailer del titolo in occasione dell'evento annuale Star Wars Celebration che si terrà a Orlando il prossimo 15 aprile. Il publisher terrà infatti un panel dedicato nel corso del quale finalmente potremo dare un primo sguardo allo sparatutto a tema Guerre Stellari. La Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront II avrà luogo alle 20:30 (orario italiano) e sarà presenziata dai membri delle tre software house coinvolte nello sviluppo. Ricordiamo che il gioco sarà ambientato in varie epoche della serie cinematografica e, a detta di EA, sarà "incredibilmente più grande" del predecessore.