Il Pro Controller di Switch nasconde un messaggio segreto

Ildinasconde un messaggio segreto di ringraziamento per i videogiocatori. Alcuni utenti hanno scoperto per caso la presenza di una breve linea di testo nascosta sotto il controller analogico destro.

Premendo la levetta verso il basso apparirà la frase "THX2 ALLGAMEFANS", un ringraziamento per tutti coloro che hanno acquistato il controller. E' probabile che il messaggio in questione sia stato stampato solamente sui primi pezzi prodotti e sia destinato quindi a scomparire nelle unità realizzate in un secondo tempo.

Ricordiamo che il Pro Controller di Switch funziona anche su PC e può dunque essere utilizzato anche con i giochi per Windows, risultando perfettamente compatibile con la modalità Big Picture di Steam.