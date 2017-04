Il Producer di Star Ocean e Valkyrie Profile lascia Square-Enix

, meglio conosciuto come il Producer delle serie di, ha deciso di lasciareper dedicarsi a un nuovo gioco realizzato da un'altra compagnia. La conferma è arrivata con un annuncio pubblicato su Twitter.

"La cosa può cogliere di sorpresa, ma io, Yamagishi, ho rassegnato le mie dimissioni a Square-Enix il 31 Marzo. Quindi mi sto ritirando dal ruolo di Producer per Valkyrie Anatomia! Sto pensando di lavorare a un nuovo gioco con un'altra compagnia, e spero di avere il vostro supporto appena arriverà il momento. E visto che l'annuncio è arrivato il 1° Aprile...lascerò decidere a voi se crederci o meno.", scrive Yamagishi su Twitter.

L'ex Producer di Square-Enix ha lavorato per ben 20 anni insieme alla compagnia giapponese, occupandosi di titoli come Star Ocean, Star Ocean: Second Story, Star Ocean: Till the End of Time, Star Ocean: The Last Hope, Valkyrie Profile, Valkyrie Profile 2 e il recente Valkyrie Anatomia per i dispositivi mobile. Ricordiamo che nella stessa giornata anche Isamu Kamikokuryo, Art Director di Final Fantasy XV, ha deciso di lasciare Square-Enix.