Il Producer di Tekken 7 si esprime sulla possibile versione Nintendo Switch

Parlando ai microfoni di Gamespot, il Producer disi è espresso sulla possibilità di vedere il gioco su, confermando che al momento non c'è nessun piano concreto per realizzare una conversione indirizzata alla nuova console

"Ufficialmente non possiamo commentare a fondo la questione per via delle ristrettive politiche della nostra compagnia quando si parla di Switch. Ma se devo dire la mia, siamo stati così occupati ad ottimizzare Tekken 7 sulle attuali piattaforme che non abbiamo avuto il tempo di studiare l'hardware. Non riusciamo nemmeno a comprarne uno, ogni volta che andiamo a cercarla è andata sold-out ovunque.", dichiara Katsuhiro Harada. Insomma, una possibile versione Nintendo Switch di Tekken 7 sembra ancora lontana, ma non è escluso che le cose possano cambiare in futuro.

Ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 2 Giugno su PS4, Xbox One e PC Windows (via Steam), in edizione Standard e nella ben più ricca Collector's Edition (che include vari bonus digitali e fisici, tra cui una statuina di Kazuya alta circa 30 centimetri).