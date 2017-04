Il producer di Yakuza anticipa grandi novità in arrivo per SEGA

Tramite il suo profilo Twitter, il Producer della serie di, Masayoshi Yokoyama, ha anticipato l'arrivo di grandi novità e importanti cambiamenti in casa

"Ad aprile, sono cominciate tante cose nuove. Oggi è il calcio d'inizio per lo studio. Saremo ancora più forti. Questo mese non ho potuto controllare Twitter a causa di alcuni dei giorni più impegnativi degli ultimi anni. È spaventoso quanto le cose stiano cambiando, un giorno vi farò sapere di che si tratta", recita il suo tweet tradotto dai colleghi di DualShockers.

Per quanto vaghe, le dichiarazioni di Yokoyama fanno ben sperare per il futuro di SEGA, che a quanto pare è al lavoro su grandi progetti. In passato si era già parlato del futuro della serie di Yakuza, ma era già stato anticipato come la compagnia volesse intraprendere anche nuovi percorsi. Voi cosa vi aspettate dai nuovi giochi di SEGA?