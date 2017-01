Il producer di Yakuza considera Switch una console dalle enormi potenzialità

Toshihiro Nagoshi, producer die director di Sega Games Corporate, è salito sul palco dell'evento di presentazione diper discutere del rapporto che si verrà a creare trae la nuova console di

SEGA vede in Nintendo Switch "un enorme appeal" ed è decisa nel voler supportare la piattaforma. La compagnia ha promesso di considerare la realizzazione nuovi giochi per la console ibrida e di volerli svelare molto presto. Dal canto suo, Nagoshi vede nell'hardware di Switch un nuovo e innovativo potenziale, ed ha affermato di volerlo sfruttare per creare lui stesso un nuovo titolo. Non vi è alcuna conferma, però, che possa trattarsi di un titolo della serie di Yakuza; rimaniamo quindi in attesa di conoscere quali siano i progetti che SEGA ha in mente di portare in futuro su Nintendo Switch.