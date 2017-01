Il produttore di Switch da la sua interpretazione per il successo della console

Dopo il fallimento di Wii U, come indirettamente ammesso dalla stessa Nintendo, tutte le speranze della casa di Kyoto sono riposte nella nuova ibrida. Yoshiaki Koizumi, producer della console, ha dato la sua visione su quello che decreterà il successo di Switch.

Ai microfoni del Wall Street Journal, il general producer ha parlato di cosa abbia ispirato Switch, del suo processo di sviluppo e le sfide che la compagnia affronterà per rendere la nuova piattaforma appetibile al grande pubblico. Sebbene i numeri delle vendite siano importanti per Nintendo, il colosso giapponese ritiene che il successo della sua nuova console possa essere misurato in un modo diverso.

“Voglio che le persone parlino di come sia divertente Switch non solo sui social media, ma anche agli angoli delle strade”, ha dichiarato Koizumi. “Potremo parlare di successo quando vedremo le persone giocare con Switch in vari luoghi e con stili di gioco differenti”.

Nintendo Switch sarà disponibile il 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99€.