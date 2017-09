Il prossimo Call of Duty sarà ambientato in epoca contemporanea?

Dopo che la serie si è dedicata per diversi anni allo scenario futuristico,è tornato al passato con, titolo in via di sviluppo pressoe in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Il prossimo anno, lo sviluppo del nuovo capitolo passerà nelle mani di Treyarch, software house che, stando a quanto emerso da un recente annuncio di lavoro, starebbe lavorando ad un'ambientazione contemporanea. Come potete osservare dall'immagine in calce, lo studio è in cerca di dipendenti che dispongano di "un'approfondita conoscenza di base delle armi e delle tecnologie militari moderne".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe il ritorno ad uno scenario simile? Intanto, vi ricordiamo che Call of Duty WWII arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 3 novembre.