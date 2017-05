Tomb Raider: il nuovo gioco di Lara Croft non sarà presentato all'E3 2017

Sebbene i fan della saga ci sperassero, è stato di recente confermato che la prossima iterazione della saga dinon sarà presentato all'E3 2017 di Los Angeles.

Diversi mesi fa, un leak apparso su reddit aveva suggerito l'arrivo di un ipotetico "Shadow of the Tomb Raider", progetto che inoltre sarebbe sviluppato da Eidos Montreal che andrebbe a raccogliere l'eredità lasciata da Crystal Dynamycs.

Oggi, arriva però la conferma di Maegan Marie, Senior Community Manager del franchise, che non sarà l'E3 l'occasione in cui avremo modo di assistere al reveal ufficiale del titolo. "Sarà un E3 silenzioso per Lara" le sue dichiarazioni. "Ma non vediamo l'ora di svelarvi la sua nuova avventura più tardi, nel corso dell'anno". Questa la dichiarazione di Maegan Marie, riportata da Tomb Raider Italy. Apettiamo dunque fiduciosi novità in merito. Voi cosa vi aspettate dal futuro della serie?