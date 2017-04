Il prossimo gioco di Swery65 sarà "perverso, violento e folle"

Come qualcuno di voi ricorderà, a gennaioha fondato , la sua nuova software house formata da un team di sei persone. Lo studio è al lavoro su un progetto non ancora annunciato e finalmente oggi sono emersi i primi dettagli online.

Nel corso del Reboot Develop 2017 in Croazia, il developer giapponese ha affermato ai microfoni di Eurogamer che il suo prossimo titolo sarà "in sostanza, perverso, violento e folle". È stato inoltre rivelato che in uno dei giochi in sviluppo saranno presenti dei gatti. Una curiosa dichiarazione che non chiarifica quanti progetti siano al momento in produzione. Cosa vi aspettate da Swery65?