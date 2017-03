Il prossimo personaggio di Injustice 2 sarà annunciato domani

hanno annunciato che il prossimo personaggio disarà annunciato nella giornata di domani, giovedì 30 marzo. Un conto alla rovescia è apparso in queste ore sul sito ufficiale del gioco.

Per il momento, non ci sono indizi di alcun tipo in merito, non ci resta dunque che attendere ancora qualche ora per scoprire la nuova aggiunta al roster del picchiaduro. Injustice 2 sarà disponibile in Europa dal 16 maggio nei formati PlayStation 4 e Xbox One, nessuna notizia invece riguardo possibili porting per Switch e PC.