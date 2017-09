Come annunciato nelle scorse ore da, il prossimo aggiornamento diaggiungerà la modalità co-op localce all'interno della versione Nintendo Switch del titolo. L'aggiornamento è atteso per il 15 settembre.

Nell'attesa, potete dare uno sguardo ad una GIF pubblicata sul profilo Twitter di Nicalis che ci mostra per la prima volta in azione la modalità co-op locale, con la quale i possessori di Switch potranno d'ora in avanti divertirsi insieme ad un amico.

Cave Story+ per Nintendo Switch è disponibile ora sia in formato fisico che in versione scaricabile. L'ultimo update del titolo aveva introdotto la grafica classica.