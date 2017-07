Il publisher giapponese Cygames diventa sponsor ufficiale della Juventus

, il publisher giapponese dietro lo sviluppo di titoli mobile come, è diventato sponsor ufficiale della. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sul canale Youtube dello studio: ve lo abbiamo proposto in cima alla notizia.

Dopo la pubblicazione di titoli mobile come Shadowverse e Granblue Fantasy, Cygames si presenta come una realtà in continua espansione che vuole puntare anche al mondo console, basti pensare ai prossimi Granblue Fantasy Re: Link (sviluppato in collaborazione con Platinum Games) e Project Awakening. Pochi mesi fa, tra l'altro, Cygames è entrata nel mondo degli e-sport, includendo nel proprio team un giocatore di grande talento come il campione di Street Fighter Daigo Umehara.

Con l'annuncio di oggi, Cygames entra anche nel mondo degli sport tradizionali, diventando sponsor ufficiale della Juventus (il logo dello sponsor comparirà sul retro della maglia). Cosa ne pensate di questa partnership?