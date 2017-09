Il Red Bull Factions 2017 si appresta a infiammare l'ultimo giorno di Games Week

Manca poco all'avvio della fase finale del, torneo 5vs5 basato sulle fazioni di, che si terrà alla PG Arena nel corso dell'ultimo giorno della, il prossimo primo ottobre.

Manca poco all'avvio della fase finale del Red Bull Factions 2017, torneo "a fazioni" dedicato a League of Legends, che si terrà live nel corso dell'ultimo giorno della fiera meneghina, il prossimo primo ottobre. Il campionato, iniziato nella prima settimana di luglio e protrattosi fino ai Playoff di qualificazione di fine agosto, ha visto i migliori team italiani sfidarsi nell'inedito formato 5vs5. Trattandosi di un torneo profilato sulle fazioni che caratterizzano il lore di LoL, questa meccanica ha pesato non poco sulle dinamiche di gioco e nella scelta dei campioni che i team si sono trovati a dover padroneggiare.

Per la fase finale, quindi, saranno quattro le squadre che si daranno battaglia nella classica mappa "Landa degli Evocatori": da un lato troviamo i team che si sono guadagnati l'accesso diretto, ovvero il Team Forge (campioni in carica e fermamente determinati a difendere il titolo anche quest'anno) e gli OutPlayed, presenti sulla scena da poco più di un anno ma già inarrestabili e dotati di grande costanza. Dall'altro lato della barricata vi sono le squadre che, invece, sono dovute passare attraverso il devastante percorso dei Playoff: ovvero i QLash Academy ("ripescati" a causa del ritiro dei Glory of Demacia dal torneo) e gli iDomina. Queste ultime, dopo due serie combattute con le unghie e con i denti, sono andate ad occupare gli ultimi due spot disponibili per competere alla PG Arena (enorme spazio attrezzato con oltre 900 posti a sedere e maxi schermi) tra due settimane.

I preparativi fervono per i quattro team finalisti, impegnati negli allenamenti in vista della competizione che si preannuncia infuocata. Dal canto nostro, non possiamo che attendere con impazienza l'inizio della fase finale per sapere chi si porterà a casa, quest'anno, l'agognato trofeo. Voi per chi tifate?