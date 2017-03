Il rhythm shooter Aaero arriverà su PC e console l'11 aprile

Nella giornata di oggi, lo sviluppatore Mad Fellows ha annunciato che il suo shooter musicale Aaero sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC - via Steam - il prossimo 11 aprile. Il titolo presenta uno stile artistico originale, e le meccaniche traggono ispirazione da REZ.

Aaero era inizialmente previsto per il mese di febbraio, ma è stato successivamente rinviato per ragioni non del tutto note. Inoltre, Mad Fellows si era detta interessata alla realizzazione di una versione per Wii U, ma al momento non è dato sapere se lo sviluppo sia stato interrotto o se il titolo arriverà in un secondo momento sulla console Nintendo, oppure su Switch. Ad accompagnare lo stile artistico di questo misto tra shooter e rhythm game, ci saranno le musiche di Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal e molti altri.

Aaero uscirà l'11 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4.