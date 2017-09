In occasione del lancio diprevisto per domani, il noto rivenditore britannicoha organizzato una simpatica iniziativa che permetterà ad alcuni giocatori di ottenere il nuovo calcistico diin regalo.

La condizione è semplice: chiamarsi come il protagonista della modalità Il Viaggio Alex Hunter. I fan che soddisferanno questo requisito potranno avere FIFA 18 gratuitamente. Il titolo è in uscita domani su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360 e PlayStation 3, ma alcune copie hanno già iniziato a circolare anzitempo.