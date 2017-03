Il rumor su Forza X è stato smentito da Turn 10

Di recente è trapelato un rumor su 4chan che mostrava il logo di, presunto nuovo capitolo del gioco di corse che avrebbe affiancatosulle piattaforme. Nelle ultime ore è arrivata la smentita ufficiale di: l'immagine era un fake.

In basso vi abbiamo riportato l'immagine postata su 4chan, dove potete vedere il logo di Forza X, che stando alle voci di corridoio doveva rappresentare una new entry nella saga automobilistica di Turn 10. Proprio dallo sviluppatore arriva la smentita del rumor, come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, dove il capo della compagnia Alan Hartman afferma che non avrebbe mai approvato questo logo. Con l'occasione vi ricordiamo che Forza Horizon 3 è stato premiato come migliore gioco di corso durante la quinta edizione del Drago D'oro.