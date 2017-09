Il secondo trailer diè stato catturato su PlayStation 4, l'informazione emerge da un Tweet pubblicato sul profilo Twitter ufficiale PlayStation. La compagnia non cita PS4 Pro nel messaggio, cosa che farebbe quindi pensare che il video sia stato registrato su PlayStation 4 Standard.

Ricordiamo che il nuovo gioco Rockstar è atteso per la primavera del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più vi rimandiamo all'articolo con le nostre impressioni sul trailer di Red Dead Redemption 2. La data di uscita non è ancora stata rivelata, restiamo quindi in attesa di saperne di più.