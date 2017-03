Il sequel di Horizon Zero Dawn potrebbe far luce su diversi misteri irrisolti

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Level UP, John Gonzalez, narrative director di, ha parlato della narrativa del gioco, affermando che è stata una scelta lasciare alcuni misteri irrisolti.

Se volete evitare spoiler di ogni tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura. "Non volevamo infastidire i giocatori con risposte a metà. Ci siamo promessi che giocando dall'inizio alla fine sarebbe stato possibile scoprire le origini di Aloy e ciò che è accaduto in quel mondo. Abbiamo risposto a queste domande e investito molto tempo per garantire che fossero soddisfacenti e sorprendenti" ha affermato Gonzalez, continuando: "Comunque, ci sono altri misteri e avvenimenti che il giocatore non capirà. Non volevamo eliminare del tutto la componente mistero, perché altrimenti il tutto sarebbe sembrato troppo ristretto e semplice. Vogliamo che ci sia sempre qualcosa che inviti l'utente a chiedersi 'Cos'altro c'è lì fuori?'. Molte storie non sono state raccontate nel titolo e molte cose sono accadute in passato, chissà se a prima o poi verranno alla luce". Lo sviluppatore ha infine concluso dichiarando: "Ovviamente, questo non significa che siamo già al lavoro sul sequel, il nostro scopo è quello di fare il miglior gioco possibile, ma sappiamo che il nostro personaggio e il nostro mondo hanno un potenziale illimitato, e noi saremmo felici di approfondire". Horizon Zero Dawn è disponibile da oggi su Playstation 4.