Il set LEGO di The Last Guardian compare su LEGO Ideas

Il modellino di Trico può contare al momento su 403 sostenitori, il traguardo delle 10.000 firme deve essere raggiunto nei prossimi 415 giorni, se volete dare il vostro contributo potete cliccare qui . Il progetto finale vedrà una versione di Trico alta 25 centimetri e lunga 30, coda esclusa. Cosa ne pensate di questa proposta? Vi piacerebbe un set LEGO di The Last Guardian ?

LEGO Ideas è una piattaforma di condivisione per aspiranti costruttori, i quali potranno mostrare i loro lavori alla community, i più votati verranno esaminati attentamente dalla casa madre e saranno venduti in negozio al pari di un qualsiasi altro set.

Su LEGO Ideas ha recentemente fatto la sua comparsa un set dedicato ae in particolar modo a Trico: l'autore (MProtagonist) ha bisogno del supporto di 10.000 persone per poter sottoporre il suo progetto alla casa danese e farlo arrivare nei negozi.

