Il successo di Mario + Rabbids permetterà a Ubisoft Milano di crescere

Dopo gli ottimi risultati di vendita e il successo di critica e pubblico riscosso daè pronta ad espandersi e a raccogliere nuove sfide. Nel corso dei prossimi 12 mesi verranno assunte 20 nuove persone.

Parlando ai microfoni di Gamesindustry, Dario Migliavacca di Ubisoft Milano ha descritto come il successo di Mario + Rabbids impatterà sul futuro dello studio: "È come se in questo momento tutte le stelle si fossero allineate. Proprio ieri ho incontrato il mio capo, e abbiamo percepito tutta la fiducia che circola nell'aria: il capo dell'ufficio, il nostro team editoriale, Nintendo, gli altri studios, i giocatori, la community. È davvero stimolante. Inoltre stiamo ricevendo un numero di candidature circa 8-10 volte superiore rispetto al passato. È una cosa molto promettente. Abbiamo un piano di crescita in mente... Vedo un futuro brillante di fronte a noi."

Durante l'intervista è intervenuto anche il creative director Davide Soliani, facendo notare come Mario + Rabbids: Kingdom Battle sia stato un game changer per Ubisoft Milano. Infine, Migliavacca e Soliani hanno confermato che lo studio assumerà altre 20 persone nell'arco dei prossimi 8-12 mesi. Cosa ne pensate di questo successo?