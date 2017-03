Il Super Pack 3 di Dragon Ball Xenoverse 2 arriverà ad aprile

: Pattugliatori Temporali preparatevi:ha svelato oggi maggiori informazioni sulper. Nuovi personaggi, missioni parallele, abilità aggiuntive e costumi sono in arrivo per tutti i possessori del gioco.

Sotto i riflettori ancora l’anime Dragon Ball Super. Questo nuovo DLC Pack includerà:

3 nuovi personaggi: Goku Black Rose, Zamasu e Bojack.

3 nuove Missioni Parallele

5 Abilità aggiuntive

4 Costumi

5 Super Anime

2 Emote

Bojack come Mentore, che condurrà a nuove missioni per sbloccare Abilità, Chat, Marchi e Titoli.

Per festeggiare questo annuncio, il Costume di Bojack è disponibile ora nel Negozio dei Pattugliatori! Per ottenere Bojack come Mentore quando il DB Super Pack 3 sarà disponibile, dovrete avere preso il Costume di Bojack.