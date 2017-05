Il survival horror Kholat arriverà su Xbox One il 9 giugno

ha annunciato che il survival horrorsarà disponibile su Xbox One a partire dal prossimo 9 giugno. Per celebrare l'occasione la software house ha pubblicato un breve teaser trailer che permette di farci un'idea dell'atmosfera della produzione.

Il gioco è basato su un reale fatto di cronaca avvenuto quasi sessant'anni fa, conosciuto come "l'incidente del passo Djatlov": nel 1959 nove studenti russi avventuratisi nella parte settentrionale dei monti Urali morirono in circostanze misteriose. Spetterà proprio al giocatore scoprire cosa è successo a quegli sfortunati ragazzi. Ricordiamo che Kholat è già disponibile su PC e Playstation 4. Per ulteriori informazioni sul titolo, vi invitiamo a leggere la recensione di Everyeye.