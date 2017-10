Il Tamagotchi torna nei negozi americani per il ventesimo anniversario

Nel 1997 ilusciva in Nord America, il piccolo pulcino virtuale compie 20 anni e per l'occasioneha annunciato che il Virtual Pet più famoso del mondo tornerà nei negozi (solo negli Stati Uniti, per il momento) dal prossimo 5 novembre.

Bandai Namco America riporterà negli store lo storico Tamagotchi, proponendo le sei medesime colorazioni della versione originale e la stessa confezione dell'epoca, diversificata solamente dalla presenza del logo del ventesimo anniversario. Anche le caratteristiche saranno le stesse che già conosciamo, mentre peso e dimensioni varieranno leggermente.

Tamagotchi può essere preordinato da oggi in varie catene americane come Best Buy e Target e sarà disponibile dal 5 novembre al prezzo di 14,99 dollari.