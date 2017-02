Il team eUnited esce vincitore dalla Call of Duty World League Atlanta Open

Lasi è conclusa, e dopo una competizione piena di azione, un team relativamente nuovo, quello degli eUnited, si è aggiudicato la prima posizione. I talentuosi team che hanno partecipato alla gara continuano il loro viaggio verso la finale della

Le squadre OpTiC Gaming, EnVyUs e Luminosity Gaming sono le altre ad essersi classificate come le prime quattro alla fine della tre-giorni ospitata da MLG al Georgia World Congress Center di Atlanta. Oltre a essersi aggiudicato la parte più ingente dei 200.000 dollari del montepremi, il team eUnited è anche un passo più vicino alla qualificazione alla CWL Global Pro League, che inizierà ad Aprile.

Il primo giorno di competizione ha visto il team eUnited, ritenuto per lo più una squadra online, uscire imbattuta dal pool play. La domenica della competizione, si sono scontrati con i colossi di sempre, gli OpTic Gaming, in una serie di match di grande battaglia. Avendo combattuto attraverso nella fascia più bassa del torneo, OpTopic avrebbe dovuto vincere due serie su cinque contro gli eUnited per aggiudicarsi la corona. Gli OpTic Gaming hanno vinto la prima serie 3 mappe a zero, ma gli eUniterd hanno risposto all’attacco in una seconda serie altamente competitiva che gli ha permesso di portare a casa il trofeo con un punteggio di 3 mappe a due. Questa è la prima volta che lo eUnited vince un evento CWL. Entrambi i team sono attesi al CWL Paris Open del prossimo weekend, e si prospetta una possibile rivincita fra le due squadre.

Classifica finale del CWL Atlanta Open

1’- eUnited

2’ – OpTic Gaming

3’ – Team EnVyUs

4’ – Luminosity Gaming

5’/6’ – Faze Clan & Team Infused

7’/8’ – Pnda Gaming & Splyce

L’enorme partecipazione alla fase open di 160 team e di 16 team al pool play della Championship in una delle più grandi competizioni di Call of Duty di sempre, si è svolta nel weekend e l’ultimo team rimasto in piedi di fronte ad un’audience gremita di persone al Georgia World Congress Center è stato proprio quello degli eUnited.



"E' bello mettersi alla prova," ha detto Justin SiLLY Fargo-Palmer, capitano della squadra. "Avevamo fiducia nel team, e questa vittoria ci dà solo più carica per la competizione di Parigi del weekend prossimo."