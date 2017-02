Il team di Final Fantasy XV celebra l'uscita di NieR: Automata con un artwork

Continua la collaborazione a distanza tra il team di NieR: Automata e quello di Final Fantasy XV. Dopo l’inclusione dell’iconica arma Engine Blade, al titolo sviluppato da PlatinumGames viene dedicato un artwork per celebrarne l’uscita in Giappone.

L’illustrazione è stata pubblicata sull’account Twitter ufficiale di Final Fantasy XV, e raffigura 2B mentre tiene per una mano una bambola Moogie; al suo fianco troviamo invece Noctis che indossa una maschera simile a quella utilizzata dal game director Taro Yoko. Potete visualizzare l’immagine in calce alla notizia, e vi ricordiamo che nel nostro paese, NieR: Automata arriverà il 10 marzo su PlayStation 4; nessuna conferma invece per la versione PC, che a seguito della cancellazione del trailer d’uscita sembrerebbe essere stata posticipata.